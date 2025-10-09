Monaco: “Considero Djokovic un ex-giocatore, ma è il migliore della storia. Cobolli? Non vorrei che…”

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) ha fornito delle chiavi di lettura interessanti sui temi del tennis mondiale. Tiene banco il Masters1000 di Shanghai e, nell’ultima puntata di TennisMania (in onda sul canale Youtube di OA Sport), si è partiti dall’analisi della sconfitta negli ottavi di finale di Lorenzo Musetti contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

“Sono rimasto ammirato dalla prestazione di Aliassime, ma inizialmente anche da quella di Musetti. Io vedevo qualcosa di diverso in Lorenzo e per me ha giocato alla grande i primi game. Il problema è che di là c’era un giocatore che, se esprime quel tennis, al di fuori dei primi cinque non ci può stare. Ha servito al di sopra dell’80% di prime, quanto toccava la palla di dritto faceva male e col rovescio non sbagliava praticamente mai“, ha dichiarato Monaco.

“L’abbiamo visto giocare delle partite contro gli italiani in cui lui tirava fuori di due/tre metri. Musetti, inoltre, credo che non si sia reso conto che lui stesse disputando una partita di alto livello. Quando si è costruito le chance del contro-break immediato, sullo 0-40, ha costruito tre punti uno più bello dell’altro. Il primo set si è giocato su dettagli, contro un Aliassime ai limiti della perfezione. A inizio secondo si è proseguito su quella strada, solo che poi sono venuti fuori i limiti caratteriali di Musetti. Tartarini giustamente lo invitava a giocare e non a lamentarsi. Per questo, dal punto di vista tennistico, non vedo una controprestazione di Lorenzo. Non so cosa sia successo ad Aliassime, perché davvero se gioca così ha un tennis da first class. Per me, a questo punto, è il favorito n.1 per vincere a Shanghai“, ha sottolineato il commentatore tecnico di Eurosport.

Monaco ha voluto precisare ulteriormente il concetto su Musetti: “Ripeto, è chiaro che dal punto di vista dell’atteggiamento sia mancato, oltre ad avere un servizio meno performante del suo avversario. Non capisco però chi parla di un Aliassime che ha giocato sulla luna, sono d’accordo, ma di un Musetti che ha fatto schifo. Se il primo set si è giocato su quel livello lì, come si può definire la prestazione di Lorenzo in maniera così negativa?! Certo, la critica che gli si deve muovere è quella di essersi smontato gradualmente perché aveva la sensazione di giocare male e probabilmente non si aspettava un Auger-Aliassime così. Lo ribadisco: è il favorito per vincere il torneo. Djokovic? Io lo definisco un ex giocatore, che però è il più grande della storia…“.

Estendendo il discorso poi a chi è già uscito di scena, ovvero Flavio Cobolli e Luciano Darderi, si è valutato il tutto in questo modo: “Bisogna fare attenzione alle prestazioni di Cobolli perché non vorrei che stesse accadendo come l’anno scorso, quando ebbe un calo. Nel 2024 aveva un infortunio, in questo caso non mi risulta. Darderi, invece, l’ho visto bene a Shanghai“.