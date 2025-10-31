Monaco avverte: “Sinner ha poca benzina nel serbatoio. Ha meno resistenza in questa fase della carriera”

Jannik Sinner resta l’unico italiano in corsa al Masters 1000 di Parigi 2025, dopo la sua vittoria in due set agli ottavi sull’argentino Francisco Cerundolo. Di questo e di molto altro si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Sono ammirato da quanto sta facendo Medvedev in questo finale di stagione. Dire che era in crisi è riduttivo. Il cambio di team gli ha dato una scossa. Il russo è in corsa sul serio per andare alle ATP Finals. Ha vissuto un dramma sportivo e la rinascita nel giro di qualche settimana. Fino a non tanto tempo fa partiva per vincere gli Slam. La ripresa di Shelton è ormai appurata“, spiega Monaco.

Sui problemi fisici di Sinner: “La vescica condiziona, la gamba è più rigida e può portare ad un indurimento muscolare. I crampi possono portare a contrattura e, successivamente, ad uno stiramento. Penso che il fattore vescica sia quello più probabile. Dipende in che punto del piede ce l’hai. Magari battendo forte senti dolore, ma si tratta solo di ipotesi. Secondo me è molto probabile che la vescica sia sotto al piede, dove si sente di meno. Sicuramente la gamba interessata dalla vescica si muove in maniera meno disinvolta e può portare ad un problema muscolare“.

“Di benzina nel serbatoio ce n’è poca, perché al termine degli scambi lunghi lo vedo sempre affaticato. Però Sinner è in grado di accorciare gli scambi. Nelle prime partite a Riad l’avevo visto volare. Forse è brillante, ma ha meno resistenza di altre fasi della sua carriera. Non essendo un Sinner tirato a lucido, le insidie potrebbero arrivare in tutte le partite“, aggiunge la voce tecnica di Eurosport.

Monaco si è soffermato anche sulla battuta d’arresto parigina di Lorenzo Musetti, che deve attendere i risultati altrui per conoscere il suo destino in ottica qualificazione alle Finals: “Su Musetti sento il solito brusio di fondo, che è spompato. Ma ha appena fatto semifinale a Vienna, giocandosela con Zverev: di cosa stiamo parlando? Sonego è in grande forma, ha rischiato di battere Medvedev. Musetti se lo merita eccome di andare a Torino“.

