MLB World Series 2025: Toronto Blue Jays avanti sui Los Angeles Dodgers, Barger fa la storia

Si aprono nel segno dei Toronto Blue Jays le World Series 2025. La franchigia canadese vince gara-1 con il punteggio di 11-4 nei confronti dei Los Angeles Dodgers in una sfida che ha vinto come lanciatori partenti Trey Yesavage da una parte e Blake Snell dall’altra. Al Rogers Centre sono oltre 44.000 le persone che assistono al successo degli uomini che provano a ripetere i fasti del 1992 e del 1993.

L’inizio è tutto a favore dei Dodgers, con Enrique Hernandez che, con corridori in seconda e prima base, colpisce al centro facendo arrivare al punto dell’1-0 Teoscar Hernandez. Ed è il secondo inning. Nel terzo, invece, è un singolo a destra di Smith che arriva dalle parti di Straw a dare ai Dodgers il 2-0. Con le basi piene è Betts a chiudere il giro, ma di punti ulteriori non ne arrivano.

Il primo fuoricampo di serata è di Varsho, ed è da due punti, dritto a colpire il muro centrale che divide le due metà del Rogers Centre. Dal 2-2 del quarto inning alla follia assoluta del sesto è un attimo. Non solo i punti realizzati dai Blue Jays sono nove, ma è la sequenza che conta.

Prima arrivano il singolo al centro di Clement che, a basi piene, porta Kiner-Falefa a firmare il 3-2, poi c’è il walk di Lukes con cui Kirk piazza il 4-2, quindi un altro singolo di Gimenez che manda Varsho a fare 5-2. E poi c’è il primo fuoricampo nella storia delle World Series per Toronto. Non un fuoricampo qualsiasi: Addison Barger lo realizza da pinch hitter, ed è oltretutto un grande slam. Non era mai successo che un pinch hitter lo mettese a segno. In breve, due pezzi di storia in uno nel 9-2 che diventa poi 11-2 con un secondo home run, quello di Kirk.

A quel punto per i Dodgers non c’è più moltissimo da fare, anche se un tentativo di reazione c’è. E il nome è sempre quello, il solito: Shohei Ohtani. Che, tanto per cambiare, è anche lui al primo fuoricampo alle World Series della sua ormai già stellare carriera. Nel caso sono due i punti che i Dodgers mettono a segno, ma è tardi: i Blue Jays possono chiudere con comodità sull’11-4 in attesa di gara-2. In questa i partenti saranno rispettivamente Kevin Gausman per i padroni di casa e Yoshinobu Yamamoto per gli ospiti.