MLB World Series 2025: colpo Dodgers a Toronto, si va a Los Angeles sull’1-1

Ci sarà almeno un terzetto di gare al Dodgers Stadium di Los Angeles, uno degli impianti più famosi e iconici del baseball mondiale. I Los Angeles Dodgers pareggiano la serie delle World Series 2025 sull’1-1 dopo aver vinto con autorità per 5-1 gara-2 nei confronti dei Toronto Blue Jays. Protagonista attivo è Yoshinobu Yamamoto: il lanciatore dei Dodgers diventa il primo pitcher a giocare una complete game nelle World Series dal 2015 (Johnny Cueto).

Dopo i Gospel of Fire in gara-1, a cantare gli inni americano e canadese in questa gara-2 ci pensano Bebe Rexha (celebre il remake suo e di David Guetta di “Blue (Da ba dee)” degli Eiffel 65, diventata “I’m Good (Blue)”) e Alessia Cara (“Stay”, con Zedd, la canzone più nota; in Italia la conosciamo anche per aver cantato con Eros Ramazzotti “Vale per sempre”) rispettivamente.

Si parte con i Blue Jays ancora privi di Bo Bichette (ginocchio sinistro). Nel primo inning subito a segno i Dodgers con Simth che piazza un singolo profondo al centro verso Varsho, il che permette a Freeman, piazzato già in seconda, di chiudere il giro del diamante. Pareggio quasi a stretto giro di toronto nel terzo, con la volata di sacrificio di Kirk che basta affinché Springer possa fregiarsi dell’1-1.

Tutto sembra sostanzialmente calmarsi fino alla settima ripresa, quando i Dodgers alzano improvvisamente il volume. E lo fanno con due fuoricampo praticamente consecutivi, entrambi nella stessa direzione: a sinistra. Smith è il primo a colpirlo, Muncy lo segue a ruota ed è 3-1 a favore di Los Angeles mentre il pubblico canadese inizia a mostrare volti piuttosto scuri.

E a risentire del colpo sono anche i Blue Jays stessi, perché nell’ottavo inning il closer Hoffman tira un lancio pazzo a basi piene, portando Pages a realizzare il 4-1. Il definitivo 5-1 arriva con Smith che gioca il bunt, è eliminato, ma consente a Ohtani di chiudere il giro e siglare il definitivo 5-1. Già decisi i pitcher delle prossime due sfide a Los Angeles: in gara-3 lanceranno Max Scherzer per i Blue Jays e Tyler Glasnow per i Dodgers, mentre in gara-4 avremo Shane Bieber da una parte e, con tutti i riflettori puntati addosso, Shohei Ohtani dall’altra.