Mikaela Shiffrin sceglie la prudenza. Niente discese e solo qualche superG con il dubbio olimpico

Mikaela Shiffrin prosegue sulla sua linea e, anche in vista della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 (che prenderà il via nel weekend del 25-26 ottobre con il classico gigante sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden), sceglie di non disputare le discese. La fuoriclasse statunitense, che aveva già preso questa decisione nella scorsa annata, quindi, preferisce evitare i rischi e concentrarsi sulle discipline tecniche.

Non solo, la nativa del Colorado centellinerà le apparizioni anche nei superG, disputandone solamente alcuni. Quali, tuttavia, sono ancora da decidere. Si sapeva che la statunitense avrebbe evitato di disputare le gare veloci, ma questa scelta la costringerà a dare il massimo tra slalom e gigante per tentare l’ennesimo assalto alla Sfera di Cristallo (sarebbe la sesta) contro, presumibilmente, Lara Gut-Behrami e la nostra Sofia Goggia.

Questa annata, ovviamente, sarà dominata dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Anche in questo caso Mikaela Shiffrin valuterà sul da farsi, ovvero se disputare il superG sotto i Cinque Cerchi, o meno. Dopo aver spento le 30 candeline, quindi, la detentrice del record di successi nella Coppa del Mondo di sci alpino vuole proseguire nella propria carriera senza sforzarsi in ogni disciplina e, soprattutto, evitando i rischi della velocità.

La sua stagione sta per prendere il via con il gigante di Soelden che ci darà subito una mano a capire se, davvero, la fuoriclasse nativa di Vail sarà in grado di tornare ai massimi livelli anche tra le porte larghe, tenendo bene a mente che tra i rapid gates sarà la chiara ed ovvia favorita in ogni occasione.