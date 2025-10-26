Michael Woods: “Pogačar è il migliore di sempre. Merckx vinceva quando solo quattro Nazioni andavano forte”

Nel dibattito sul dominio di Tadej Pogacar nel grande ciclismo internazionale continuano a susseguirsi i diversi punti di vista. Michael Woods elegge il campione del mondo e campione europeo come miglior ciclista della storia e lo pone anche davanti ad Eddie Merckx.

Il corridore della Israel-Premier Tech ha appena terminato la sua ultima stagione da professionista, decidendo di non proseguire dopo la scadenza di contratto a fine dicembre 2025. In un’intervista a Cycling Weekly, Michael Woods ha parlato di Tadej Pogačar, indicandolo come il migliore di sempre nel ciclismo: “Non ho dubbi sul fatto che Pogacar sia il miglior corridore di sempre. Merckx correva quando c’erano solo quattro miliardi di persone sul pianeta. Solo quattro Nazioni andavano forte all’epoca e alcuni dei corridori contro cui correva stavano ancora lavorando. Il fatto è che Pogacar è forte contro tutti i talenti di oggi. È veramente superiore”.

Il canadese ha un’idea chiara sulla durata della carriera dello sloveno: “Diventa meno divertente quando non ci sono dei veri rivali. Quindi non vedo Pogačar correre fino a quasi quarant’anni. Però non si sa mai. Lui non ne ha davvero bisogno. Potrebbe smettere domani, se volesse. E, comunque, sarebbe il miglior corridore ad aver mai vissuto”.

Infine, Michael Woods ha delineato i possibili programmi per il suo futuro una volta terminata la carriera da ciclista professionista: “Ho grandi piani. Voglio fare eventi alternativi, spuntare dalla lista corse come Leadville e la Cape Epic, magari anche l’Ironman. Amo allenarmi e correre”.