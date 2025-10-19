Mezza maratona Roma 2025: risultati e classifica. Doppia tripletta keniana, in tre sotto l’ora!

Va in archivio con un dominio assoluto del Kenya la Mezza Maratona di Roma 2025, che ha visto tre uomini scendere sotto l’ora a testimonianza di un livello veramente notevole nonostante le insidie del percorso tra le strade della Capitale. La seconda edizione dell’evento si è rivelata dunque trionfale per gli organizzatori, anche grazie alla partecipazione complessiva di 22mila runner con partenza al Circo Massimo e traguardo nei pressi del Colosseo.

Simon Maywa, secondo alla mezza di Napoli in 1h00:26, ha vinto la gara maschile con un ottimo tempo di 59:44 battendo in volata il connazionale Vincent Kimaiyo (59:45), mentre il podio è stato completato in terza piazza dall’altro keniano Kalipus Lomwai in 59:56. Da segnalare il quinto posto in 1h01:34 al debutto assoluto sulla distanza dell’etiope Telahun Haile Bekele, vincitore dell’ultimo cross del Campaccio.

Il Kenya fa tripletta anche al femminile, con Regina Cheptoo che ha trionfato in 1h08:26 davanti alle connazionali Milicent Jelimo (1h08:37) e Gladys Cherop (1h09:22). La prima delle “non keniane” al traguardo è la primatista italiana della specialità Sofiia Yaremchuk, che ha chiuso in sesta posizione assoluta con un crono di 1h11:02 (a oltre due minuti e mezzo dal personale).