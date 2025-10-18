Max Verstappen non si ferma più! Splendida pole ad Austin davanti a Norris e Leclerc, quinto Hamilton

Max Verstappen non molla la presa. Il quattro volte campione del mondo, infatti, dopo aver vinto la Sprint Race ha centrato anche la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025 e, di conseguenza, continua a mettere pressione al duo papaya. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas abbiamo assistito a qualifiche roventi e non solo per il meteo (34° per quanto riguarda l’atmosfera e 44° sull’asfalto) dato che la posta in palio inizia a farsi davvero importante con una lotta al titolo che, oltre al duo McLaren vede ormai Max Verstappen in piena bagarre dopo gli 8 ulteriori punti recuperati con la vittoria nella Sprint Race.

L’olandese della Red Bull prosegue nel suo sabato perfetto stampando la pole position in 1:32.510 (con un solo tentativo nella Q3) rifilando quasi 3 decimi a Lando Norris (McLaren) che si ferma a 291 millesimi e, proprio in extremis, si riprende quantomeno la prima fila a discapito di Charles Leclerc con la prima delle Ferrari che, a quanto pare, ha mosso passi in avanti notevoli rispetto a ieri. La SF-25 ha un bilanciamento migliore e lo ha dimostrato lungo tutto il corso delle qualifiche. Il monegasco accusa appena 6 millesimi dall’inglese e domani proverà ad essere protagonista. Completa la seconda fila, invece, George Russell (Mercedes) con un distacco di 316 millesimi, confermando l’enorme equilibrio in pista.

Quinto tempo per Lewis Hamilton (Ferrari) a 405 millesimi dalla vetta ma, a sua volta, decisamente più performante con la sua rossa, sesto un deludente Oscar Piastri (McLaren) a 574, mai a suo agio per il momento al COTA, quindi settimo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 604. Chiude in ottava posizione il britannico Oliver Bearman (Haas) a 629 millesimi, quindi nono Carlos Sainz (Williams) a 640 con Fernando Alonso (Aston Martin) che completa la top10 a 650.

LE QUALIFICHE

Q1 – Pronti via ed è subito bandiera rossa. Hadjar va a muro in curva 6 e la sessione viene sospesa quando mancano 14:51. Dopo uno stop di circa 10 minuti si è ripartiti tutti, ovviamente, con gomme soft. Il miglior tempo del turno porta la firma di Max Verstappen in 1:33.207 con 104 millesimi su George Russell e 294 su Andrea Kimi Antonelli. Quarto Charles Leclerc a 318, mentre le McLaren non vanno oltre la 12a e 13a posizione. Eliminati Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon (beffato per un track limit) e, ovviamente, Isack Hadjar.

Q2 – La manche prosegue in maniera lineare e senza grossi scossoni. L’equilibrio è assoluto, tanto che il primo eliminato, Nico Hulkenberg, accusa solamente 633 millesimi dalla vetta. Miglior crono ancora una volta di Max Verstappen in 1:32.701 con 168 millesimi su Charles Leclerc, 175 su Lando Norris e 213 su Lewis Hamilton. Eliminati anche Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Franco Colapinto.

Q3 – La caccia alla pole position si apre con il primo tentativo che vede il miglior tempo di Max Verstappen in 1:32.510 con quasi 4 decimi (+0.394) su Lando Norris, quindi terzo George Russell a 449, mentre Oscar Piastri è settimo a 965. Nono Lewis Hamilton dopo un errore in curva 1, quindi decimo Charles Leclerc dopo essersi girato nell’ultima curva. L’ultimo tentativo è da cuori forti. La pole position va a Max Verstappen che prende bandiera e non può provare il secondo giro veloce davanti a Lando Norris a 291 millesimi, appena 6 su Charles Leclerc.