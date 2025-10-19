Max Verstappen domina il GP degli USA e riapre la corsa al Mondiale. La Ferrari torna sul podio

Max Verstappen completa un weekend perfetto al COTA di Austin e domina il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, valevole come diciannovesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo il successo nella Sprint del sabato, il fenomeno olandese della Red Bull ha sfruttato al massimo la pole position imponendosi anche nella gara lunga e archiviando la quinta vittoria dell’anno (la n.68 in carriera).

I 33 punti raccolti tra ieri e oggi sul circuito texano consentono al quattro volte campione iridato di accorciare ulteriormente le distanze nei confronti dei piloti McLaren, alimentando le sue speranze di giocarsi fino in fondo la possibilità di agguantare il quinto titolo consecutivo. Quando mancano cinque tappe (con due Sprint) al termine del campionato, Verstappen si trova adesso a -40 dal leader della generale Oscar Piastri e a -26 da Lando Norris.

Norris ha confermato in gara il secondo posto maturato in qualifica, impiegando però una cinquantina di giri per riprendersi la piazza d’onore persa al via in favore della Ferrari di uno strepitoso Charles Leclerc, che ha fatto valere la scelta aggressiva di montare la soft in partenza. Il monegasco della Rossa, terzo all’arrivo, conquista dunque il sesto podio del 2025 ed interrompe una sequenza negativa di cinque GP fuori dalla top3 per la Scuderia di Maranello.

Buona prestazione ma ancora niente podio invece per Lewis Hamilton, che eguaglia il suo miglior risultato in Ferrari attestandosi in quarta posizione a distanza siderale dal compagno di squadra ma davanti alla McLaren di un Piastri piuttosto anonimo, che non è andato oltre un deludente quinto posto passando la Mercedes di George Russell (6°) nel primo giro e non riuscendo mai a mettere veramente sotto pressione il quarantenne inglese.

Completano la zona punti un redivivo Yuki Tsunoda con la Red Bull, Nico Hulkenberg con la Sauber, Oliver Bearman con la Haas e Fernando Alonso con l’Aston Martin. Peccato per l’azzurro Kimi Antonelli (Mercedes), solo 13° in seguito ad un incidente provocato da una manovra fuori misura di Carlos Sainz (ritiratosi) che lo ha costretto a ripartire dal fondo del gruppo.

CLASSIFICA GP USA 2025 F1

1 Max Verstappen Red Bull Racing

2 Lando Norris McLaren +7.959

3 Charles Leclerc Ferrari +15.373

4 Lewis Hamilton Ferrari +28.536

5 Oscar Piastri McLaren +29.678

6 George Russell Mercedes +33.456

7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +52.572

8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +56.402

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +63.840

10 Fernando Alonso Aston Martin +69.590

11 Liam Lawson Racing Bulls +72.509

12 Lance Stroll Aston Martin +74.082

13 Kimi Antonelli Mercedes +75.181

14 Alexander Albon Williams +79.755

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +82.426

16 Isack Hadjar Racing Bulls +92.324

17 Franco Colapinto Alpine 1 giro

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 giro

19 Pierre Gasly Alpine 1 giro

RIT Carlos Sainz Williams ritiro