Mattia Furlani come Jacobs? La rivelazione su quale tempo sente di valere nei 100 metri

Una rivelazione che non ti aspetti. Come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, in occasione del Festival dello Sport a Trento, Mattia Furlani ha voglia di stupire e non si parla di salto in lungo. Dopo aver conquistato l’oro mondiale sia indoor che outdoor, rispettivamente a Nanchino e a Tokyo (con il nuovo record personale di 8,39 metri nella finale in Giappone) in questa stagione, il 20enne nostrano vuole allargare gli orizzonti.

Il riferimento è al volersi mettere alla prova nei 100 metri: “Per vedere quanto posso valere: di certo sotto i 10″3, anche abbondantemente. Un risultato top in Italia. E dico cose realistiche, non esagerate. Certi test parlano chiaro. Il 2026, rispetto agli anni scorsi, sarà un anno più scarico, quindi adatto a certi tentativi“, ha dichiarato Furlani alla Rosea.

Un Furlani che potrebbe quindi fare come Marcell Jacobs? Il bi-campione olimpico a Tokyo, come gli appassionati sanno, è stato anche un ottimo e promettente atleta nel lungo. Nel 2013 vinse il titolo italiano juniores e nel 2016 ottenne il personale di 8,07 metri. I continui infortuni, tali da limitarne la rincorsa e la fase di stacco, lo avevano poi portato a dedicarsi esclusivamente alla velocità.

Sarà interessante, dunque, annotare quanto il campione del mondo del lungo saprà fare nei 100 metri, anche per capire se ci potrà essere un seguito in questa specialità, in un momento di particolare fermento nel gruppo dei velocisti in ambito nazionale.