Mattia Furlani candidato come miglior atleta al mondo! Nomination di World Athletics, sfida a quattro colossi

Mattia Furlani è stato candidato ai World Athletics Awards, i premi di fine stagione assegnati dalla Federazione Internazionale. Il giovane fuoriclasse laziale è stato inserito nella lista dei nominati per il riconoscimento come miglior atleta dell’anno nella categoria “field”, quella riservata a salti e lanci (per le proprie su piste sono previste altre graduatorie). Il 20enne ha ampiamente meritato la chiamata grazie alle prestazioni strepitose confezionate nel corso di questa stagione.

Campione del Mondo di salto in lungo in entrambe le versioni (outdoor e indoor), argento agli Europei in sala e secondo alle finali di Diamond League: il più giovane atleta della storia a conquistare l’oro iridato all’aperto nella sua specialità non poteva non essere preso in considerazione. L’allievo di mamma Kathy Seck se la dovrà vedere con lo svedese Armand Duplantis (primatista del mondo di salto con l’asta e inevitabile favorito), il neozelandese Hamish Kerr (salto in alto), il portoghese Pedro Pichardo (salto triplo) e il canadese Ethan Katzberg (lancio del martello), tutti iridati nelle rispettive discipline.

La votazione per determinare i finalisti è aperta fino al 26 ottobre sui canali social di World Athletics (Facebook, Instagram, X) e il vincitore sarà annunciato il 30 novembre. Mattia Furlani, che lo scorso anno venne premiato come Rising Star (stella nascente a livello mondiale), risulta anche nella lista dei tre candidati per il premio di miglior atleta europeo: i Golden Tracks di European Athletics verranno assegnati sabato sera a Batumi (Georgia), l’azzurro se la deve vedere ancora con Duplantis (naturale favorito) e il francese Jimmy Gressier (oro iridato sui 10.000 metri).

Le nomination “field” al femminile: le statunitensi Valarie Allman (disco), Tara Davis-Woodhall (salto in lungo) e Anna Hall (eptathlon), l’australiana Nicola Olyslagers (salto in alto) e la canadese Camryn Roggers (lancio del martello), tutte Campionesse del Mondo.