Mattia Cattaneo sconsolato: “Contro Pogacar sembriamo degli allievi. Surreale il suo livello”

Tina Ruggeri di InBici ha intervistato Mattia Cattaneo prima della partenza della Tre Valli Varesine, corsa che quest’oggi concluderà il Trittico Lombardo e farà da trampolino di lancio per Il Lombardia, in programma sabato prossimo.

Favorito d’obbligo è lo sloveno Tadej Pogacar: “Credo che sia discretamente scontato, quando c’è la sua presenza, un attacco da lontano, piuttosto che un attacco dell’UAE in generale, quindi è sicuramente la squadra da provare a seguire. Sicuramente è il super super favorito sia oggi che sabato, speriamo di poter essere in grado almeno di avvicinarci a quelle che sono le sue performance“.

Netta la supremazia dello sloveno ai Mondiali: “Credo che quest’anno da juniores noi siamo passati allievi e lui è rimasto professionista… A parte gli scherzi, credo che il livello che ha sia qualcosa di stupefacente, mi verrebbe da dire quasi di surreale, perché è talmente superiore che sembra davvero che faccia un altro sport“.