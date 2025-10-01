Mattia Bellucci si impone in due set contro Adam Walton e approda al 2° turno di Shanghai

Missione compiuta per Mattia Bellucci. Il n.64 del ranking si è imposto nel primo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina) contro l’australiano Adam Walton (n.77 ATP) col punteggio di 7-6 (6) 6-1 in 1 ora e 25 minuti di partita. Dopo un primo parziale lottato e deciso al tie-break in favore del tennista italiano, nel secondo parziale non c’è stata storia e il lombardo in 31′ ha completato l’opera. Bellucci, quindi, approda al secondo round dove affronterà il ceco Tomas Machac (n.20 del seeding).

Nel primo set sono i turni al servizio a farla da padroni. Il giocatore tricolore si affida tanto alle rotazioni mancine per mettere in difficoltà il suo avversario e aprirsi il campo. L’epilogo è al tie-break e Bellucci nel rush finale tira fuori quel qualcosa in più per far propria la frazione 8-6.

Nel secondo set il lombardo domina la scena negli scambi da fondo, non dando più modo al suo avversario di fare gioco. Il pallino è nelle mani di Mattia, abilissimo nelle giocate in top-spin a prendersi il vantaggio dovuto. Il 6-1 è una logica conseguenza.

Leggendo le statistiche, sono da sottolineare i 9 ace, il 64% di prime di servizio in campo (81% dei punti) e il 71% dei quindici conquistati con la seconda in battuta.