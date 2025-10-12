Matteo Trentin: “Vincere non è semplice nel nuovo ciclismo, farlo dopo dieci anni è incredibile”

Matteo Trentin ha vinto la Parigi-Tours, tradizionale e prestigiosa corsa ciclistica in terra francese giunta alla sua 119ma edizione. L’alfiere della Tudor Pro Cycling Team ha avuto la meglio in uno sprint ristretto sul francese Christophe Laporte e sul danese Albert Withen Philipsen, regalandosi il terzo trionfo in questo evento dopo quelli del 2015 e del 2017.

Matteo Trentin ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della corsa: “È stata davvero una corsa molto dura, ci sono stati i ventagli, gli attacchi, il vento, gli sterrati, gli strappi: sapevo che in queste condizioni avrei potuto giocare le mie carte e così è stato in una corsa velocissima e senza un solo momento di rilassamento”.

Il 36enne ha poi proseguito nella propria analisi: “Rivincere qui dopo dieci anni dalla prima volta è incredibile e sono veramente molto molto felice! Sapevo che la condizione e la gambe ci sono, ma in questo nuovo ciclismo vincere non è così semplice, a meno che fai parte di quei 2-3 che quando partono sanno già di poter vincere”.