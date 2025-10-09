Matteo Sioli tra le stelle emergenti dell’atletica europea! Sfida a un rivale di Furlani per il Rising Star

Matteo Sioli si è reso protagonista di una fantastica stagione ed è piombato di forza nell’atletica dei grandi: bronzo agli Europei Indoor alla sua prima uscita con la maglia azzurra assoluta, trionfo agli Europei Under 23 e ottavo posto ai Mondiali. Il 20enne, che si è issato anche a 2.30 metri in occasione del sigillo continentale, ha dimostrato di avere le carte in regola per sognare in grande nel prossimo futuro.

Nel frattempo è arrivata una bella soddisfazione per il talento del salto in alto: l’allievo di Felice Delaini risulta tra i tre finalisti della categoria Rising Star nell’ambito dei Golden Tracks, i cosiddetti Oscar dell’atletica europea. L’azzurro riuscirà a fare festa il prossimo 25 ottobre a Batumi (Georgia), emulando quanto fatto da Mattia Furlani nel 2023?

I suoi avversari saranno il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (colui che ha beffato di misura proprio Furlani nel salto in lungo agli Europei Indoor, nonché quinto ai Mondiali vinti dal laziale) e il polacco Hubert Troscianka (Campione d’Europa Under 20 e primatista mondiale di categoria). Nell’albo d’oro figurano anche grandi star internazionali, come lo svedese Armand Duplantis (attuale primatista mondiale di salto con l’asta) e i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm.