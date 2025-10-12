Matteo Berrettini torna in campo a Stoccolma: il tabellone turno per turno, possibile scoglio francese agli ottavi

Da domani si apriranno le danze nella stagione indoor del circuito ATP. Tra i tornei previsti, l’ATP250 di Stoccolma (Svezia) sarà l’occasione per rilanciare le quotazioni di Matteo Berrettini. Il tennista romano, tornato a giocare nella trasferta asiatica dopo mesi di inattività per problemi fisici e psicologici, sta cercando di ritrovare la miglior condizione.

Reduce dal ko al primo turno nel Masters1000 di Shanghai (Cina) contro il francese Adrian Mannarino, Berrettini inizierà il proprio percorso sull’hard scandinavo contro un avversario proveniente dalle qualificazioni. In caso di vittoria, Matteo affronterà negli ottavi il transalpino Ugo Humbert (n.4 del seeding). Non una stagione scintillante per il mancino francese, considerando le 20 sconfitte nelle 45 partite disputate nelle ultime 52 settimane. Anche per lui alcuni problemi fisici ne hanno minato il rendimento.

Il bilancio dei precedenti è favorevole all’italiano (3-0) nel massimo circuito internazionale, ma parliamo di incontri datati. L’ultimo, infatti, risale agli US Open 2023. Se dovesse vincere contro Humbert, Berrettini giocherebbe contro uno tra Lorenzo Sonego, un qualificato, Aleksandar Kovacevic e Camilo Ugo Carabelli. Ci potrebbe essere quindi un derby con l’amico Sonego all’orizzonte, ma attenzione all’americano Kovacevic. In semifinale, poi, la testa di serie n.1, Holger Rune, è il giocatore più accreditato. Un avversario che il romano non ha mai battuto.

Nell’atto conclusivo i nomi più probabili sono quelli di Casper Ruud, Denis Shapovalov, Tallon Griekspoor e di Alexei Popyrin. Ruud ha recentemente sconfitto a Tokyo Matteo, ma a livello indoor le cose potrebbero cambiare. Attenzione poi a Shapovalov e Griekspoor, tennisti che in giornata possono essere molto performanti, visto quanto ha fatto l’olandese contro Jannik Sinner a Shanghai.

TABELLONE ATP250 STOCCOLMA

(1) Holger Rune DEN vs Bye

Jesper de Jong NED vs Marton Fucsovics HUN

Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Miomir Kecmanovic SRB vs (6) Alexandre Muller FRA

(4) Ugo Humbert FRA vs Bye

Matteo Berrettini ITA vs Qualifier

Qualifier vs Lorenzo Sonego ITA

Aleksandar Kovacevic USA vs (8) Camilo Ugo Carabelli ARG

(5) Tallon Griekspoor NED vs Jacob Fearnley GBR

(WC) Elias Ymer SWE vs (WC) Mikael Ymer SWE

(WC) Leo Borg SWE vs (PR) Sebastian Ofner AUT

Bye vs (3) Denis Shapovalov CAN

(7) Alexei Popyrin AUS vs Sebastian Korda USA

Kamil Majchrzak POL vs Qualifier

(NG) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Marin Cilic CRO

Bye vs (2) Casper Ruud NOR

POSSIBILE PERCORSO BERRETTINI ATP STOCCOLMA 2025

Primo turno – Qualificato

Ottavi di finale – Ugo Humbert

Quarti di finale – Lorenzo Sonego / Qualificato / Aleksandar Kovacevic / Camilo Ugo Carabelli

Semifinale – Holger Rune / Alexandre Muller

Finale – Casper Ruud / Denis Shapovalov / Tallon Griekspoor / Alexei Popyrin