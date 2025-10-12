Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si rilanciano a Stoccolma: Holger Rune, testa di serie n.1

A partire da domani prenderà il via ufficialmente la stagione indoor nel massimo circuito internazionale. Dal 13 al 19 ottobre, in particolare, terrà banco il torneo di Stoccolma. L’evento, appartenente alla categoria “250”, sarà un’occasione il proprio status in questo contesto, nell’ottica dei propri obiettivi.

A occupare i primi due posti del seeding sono il danese Holger Rune e il norvegese Casper Ruud. Entrambi non hanno brillato particolarmente in questa stagione. Da Rune, soprattutto, ci si aspettava quel salto di qualità che gli avrebbe permesso di lottare a stretto giro con lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Le cose sono andate diversamente e, salvo miracoli, non vedremo il danese al Master di fine anno a Torino.

Quest’ultimo però vorrà fare bene per regalarsi qualcosa in questo 2025 e dare un significato a questa stagione. Un po’ lo stesso ragionamento di Ruud, seppur in un contesto nel quale tradizionalmente ha fatto più fatica. A Stoccolma ci saranno poi due rappresentanti del Bel Paese in tabellone. Si parla di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

I due azzurri vorrebbero fare strada per avere quelle certezze di cui hanno estremamente bisogno. Il romano, in particolar modo, è desideroso di ottenere dei risultati all’altezza del suo tennis, per meritarsi eventualmente la convocazione alle finali di Coppa Davis a Bologna. Uno stimolo anche per Sonego che, dopo il brillante percorso in Australia a inizio anno, ha fatto un po’ di fatica a riconfermarsi.

TABELLONE ATP250 STOCCOLMA

(1) Holger Rune DEN vs Bye

Jesper de Jong NED vs Marton Fucsovics HUN

Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Miomir Kecmanovic SRB vs (6) Alexandre Muller FRA

(4) Ugo Humbert FRA vs Bye

Matteo Berrettini ITA vs Qualifier

Qualifier vs Lorenzo Sonego ITA

Aleksandar Kovacevic USA vs (8) Camilo Ugo Carabelli ARG

(5) Tallon Griekspoor NED vs Jacob Fearnley GBR

(WC) Elias Ymer SWE vs (WC) Mikael Ymer SWE

(WC) Leo Borg SWE vs (PR) Sebastian Ofner AUT

Bye vs (3) Denis Shapovalov CAN

(7) Alexei Popyrin AUS vs Sebastian Korda USA

Kamil Majchrzak POL vs Qualifier

(NG) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Marin Cilic CRO

Bye vs (2) Casper Ruud NOR