Matteo Berrettini difende i punti del 2024 a Vienna: cosa cambia per la classifica ATP

Bisognerà continuare a vincere. Matteo Berrettini si è imposto negli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna (Austria) contro il britannico Cameron Norrie. Una dura battaglia, durata più di tre ore di gioco, nella quale il romano è riuscito a prevalere col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4.

Questo perché? Berrettini, infatti, si è ritrovato la scadenza dei quarti raggiunti l’anno scorso in questo torneo e grazie al successo contro Norrie l’ha compensata, tornando a quota 905 punti, come nell’aggiornamento di lunedì 20 ottobre. Tuttavia, visto l’update in tempo reale della graduatoria, l’azzurro è in 61ª posizione virtuale.

Per scalare posizioni Berrettini sarà costretto a proseguire in questo evento. Domani sul proprio cammino ci sarà l’australiano Alex de Minaur e non sarà chiaramente una sfida semplice per il tennista italiano, anche in considerazione del poco tempo di recupero rispetto al suo avversario. L’accesso alle semifinali lo porterebbe al n.52 virtuale.

Di seguito tutte le proiezioni legate al destino di Berrettini a Vienna:

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 20 ottobre: 905 punti, 59° posto.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 905 punti, 61° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1005 punti, 52° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1135 punti, 45° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1305 punti, 38° posto virtuale.