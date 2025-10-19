Matteo Arnaldi si qualifica per l’ATP di Vienna: definito l’avversario al 1° turno

L’azzurro Matteo Arnaldi ha superato brillantemente le qualificazioni dell’ATP 500 di Vienna, vincendo entrambi i match del tabellone cadetto e diventando in questo modo il sesto italiano ai nastri di partenza nel torneo di singolare che scatterà domani e si esaurirà domenica in Austria.

Il tennista italiano tornerà in campo già nella giornata di domani, quando scatterà il tabellone principale, giocando uno dei 5 match in programma, l’unico previsto sul Glaubandich Court, che inizierà alle ore 16.00: l’avversario di Arnaldi sarà lo statunitense Aleksandar Kovačević, a sua volta proveniente dalle qualificazioni.

Il nordamericano era il numero 5 del tabellone cadetto, mentre l’azzurro era il numero 7: si tratterà del secondo incontro tra i due nei tabelloni principali del circuito maggiore, con Arnaldi che ha vinto l’unico precedente, giocato in questa stagione nel primo turno di Indian Wells, imponendosi per 6-3 5-7 6-4.