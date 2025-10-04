Matteo Arnaldi non riesce a superare Davidovich Fokina e saluta Shanghai al 2° turno

Si chiude con la sconfitta al secondo turno il Masters 1000 di Shanghai per Matteo Arnaldi. Il sanremese deve cedere a un’ottima versione di Alejandro Davidovich Fokina: lo spagnolo porta a casa un 6-4 6-4 che è anche lo specchio del suo valido stato di forma. L’iberico avrà ora probabilmente di fronte Daniil Medvedev, ammesso che il russo riesca a battere il ceco Dalibor Svrcina più in là nella giornata.

Sull’1-1 del primo set Arnaldi è già costretto a salvare due palle break e a constatare un fatto: Davidovich Fokina è carico, molto carico. Cosa che lo spagnolo dimostra ulteriormente sul 2-2, alzando ancora il ritmo e riuscendo a strappare la battuta al sanremese. Una volta ottenuto questo break, per l’andaluso arriva un game che deve tenere ai vantaggi, ma riesce comunque nell’intento e poi ha pochi problemi a chiudere, utilizzando anche un importante campionario di variazioni e fantasia che esaltano il pubblico presente. Risultato: 6-4.

Visto che serve spingere subito, Davidovich Fokina lo fa benissimo già nel primo game del secondo set, nel quale di nuovo riesce a togliere la battuta ad Arnaldi, che è molto volenteroso nel tentativo di trovare una soluzione contro la grande sostanza dello spagnolo, ma sul momento non ci riesce. Il primo vero momento in cui il sanremese riesce davvero a mettere pensieri all’andaluso è sul 4-3 15-30, quando però è Davidovich Fokina a trovare un mezzo miracolo vicino alla rete che lo salva (anche se il punto del match lo realizza Arnaldi nel finale di nono gioco). Un doppio fallo dello spagnolo fa verificare la stessa situazione di punteggio sul 5-4, un dritto fuori misura porta a Matteo le prime due palle break dell’incontro, ma c’è poco da fare contro le proiezioni a rete dell’andaluso. Due match point se ne vanno, e Arnaldi li annulla in modo magnifico (soprattutto il secondo col passante di rovescio sullo spagnolo a rete), ma il terzo è quello buono per la chiusura.

Nell’ora e mezza esatta di match il rapporto vincenti-errori gratuiti di Davidovich Fokina è di 21-22 contro il 23-25 di Arnaldi, ma questo racconta in maniera molto relativa il match. 70%-62% le prime in campo, 78%-69% i punti vinti con la prima.