Matteo Arnaldi esordisce con una vittoria a Shanghai. Battuto il giapponese Sakamoto

Buona la prima per Matteo Arnadi nel Masters 1000 di Shanghai. Il tennista ligure ha sconfitto al primo turno il giapponese Rei Sakamoto, numero 180 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Una buona prestazione quella dell’azzurro contro un giocatore giovane ma di grande talento. Adesso Arnaldi affronterà al secondo turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 18, che ha usufruito di un bye al primo turno.

Arnaldi ha chiuso il match con sei ace e due doppi falli, ottenendo il 78% dei punti quando ha servito la prima. Più basso il rendimento con la seconda (43% rispetto al 55% di Sakamoto). Il giapponese ha concluso con 22 vincenti, due in più di Arnaldi, che ha commesso però meno errori non forzati (10 contro 17).

In avvio di partita l’azzurro ha una buona occasione, visto che si porta sullo 0-40 nel secondo game, ma non riesce a sfruttare le tre palle break anche per merito di Sakamoto, che tiene un delicato turno di servizio. Il break arriva comunque per Arnaldi nel quarto gioco, sfruttando l’errore di dritto del giapponese. L’azzurro ha la possibilità di chiudere il set nel nono game, ma la spreca e subisce il controbreak del nipponico. Arnaldi ha subito due palle break (due set point) nel game successivo, ma Sakamoto si salva ancora. Il set scivola al tie-break che viene vinto dall’azzurro per 7-3.

Un inizio di secondo set rocambolesco. Break di Arnaldi nel terzo game, controbreak di Sakamoto nel quarto e successivo nuovo break di Arnaldi nel quinto. Il ligure deve fronteggiare una palla dell’ulteriore controbreak nel sesto game, ma annulla tutto con una bella volée. Arnaldi non concede più nulla all’avversario e chiude il set sul 6-4, staccando il biglietto per il secondo turno.