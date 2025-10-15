Marta Rossetti infortunata: la stagione finisce prima di iniziare. Cos’è successo alla sciatrice?

La stagione agonistica di Marta Rossetti è finita ancora prima di iniziare. La poliziotta bresciana è caduta durante il raduno svolto sulla pista Leo Gurschler in Val Senales (in provincia di Bolzano) e ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. In passato l’azzurra aveva dovuto fare i conti con il medesimo infortunio al ginocchio sinistro, sarà operata nei prossimi giorni e salterà l’intera stagione agonistica.

La 26enne aveva preso parte a un paio di giganti di South American Cup nel mese di settembre a Ushuaia, non terminando la prima prova e concludendo la seconda in quattordicesima posizione. La Campionessa Italiana di slalom era riuscita a tornare nella top-10 di una gara tra i rapid gates nella passata stagione di Coppa del Mondo, chiudendo in ottava posizione ad Are. Quella ottenuta il 9 marzo in terra svedese era la sua seconda top-10 nel massimo circuito internazionale itinerante dopo la quinta piazza di Killington in data 26 novembre 2023.

Specialista tra le porte strette, Marta Rossetti aveva tentennato nella passata annata agonistica: mai nelle trenta prima del sedicesimo posto di Sestriere, poi era arriva la buona giornata di Are. Ai Mondiali di Saalbach si era fermata in quindicesima piazza. L’Italia perde una delle sue migliori interpreti nella disciplina tecnica, dove il Bel Paese sta faticando da diversi anni.