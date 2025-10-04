Marco Bezzecchi rimonta e vince la Sprint del GP d’Indonesia con un sorpasso all’ultimo giro! Ultimo Bagnaia

Marco Bezzecchi completa un sabato perfetto sul circuito di Mandalika e, dopo aver dominato le qualifiche, vince anche la Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romagnolo dell’Aprilia si tratta del secondo successo nelle ultime tre gare brevi disputate (dopo la vittoria di Misano) e domani avrà la concreta possibilità di firmare la prima doppietta della carriera in top class.

“Bez” si è complicato la vita nella Sprint odierna a Lombok, sbagliando completamente la partenza e dovendo rimontare dalla settima/ottava posizione in 13 giri. La superiorità dimostrata nelle prove libere ed in qualifica ha consentito al pilota italiano di risalire velocemente il gruppo a suon di sorpassi con un ritmo impressionante, raggiungendo e superando il leader Fermin Aldeguer proprio nel corso dell’ultimo giro con una manovra molto aggressiva.

Il rookie spagnolo del Team Gresini ha provato a rispondere, non riuscendo però a riprendersi la posizione e dovendosi accontentare del secondo posto con la sua Ducati GP24 davanti alla sorprendente Aprilia Trackhouse dell’iberico Raul Fernandez, ottimo terzo precedendo Alex Marquez (Ducati Gresini) e le Honda ufficiali di Joan Mir e Luca Marini. Solo 7° il fresco campione del mondo Marc Marquez, penalizzato da un long lap penalty nelle battute iniziali per un contatto con Alex Rins, mentre l’altra Ducati Factory di Francesco Bagnaia (in crisi per tutto il weekend con la sua GP25) ha chiuso addirittura in quattordicesima e ultima posizione con un ampio distacco dal penultimo.

Al termine della Sprint del GP d’Indonesia, Marc Marquez guida la classifica generale del campionato con un vantaggio di 198 punti su Alex Marquez, 270 su Bagnaia, 290 su Bezzecchi, 346 su Morbidelli, 349 su Acosta, 361 su Di Giannantonio e 388 su Aldeguer.

CLASSIFICA SPRINT GP INDONESIA MOTOGP 2025

1 12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’37.047 171.0

2 9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’37.204 170.9 0.157

3 7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’41.109 170.4 4.062

4 6 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’42.879 170.1 5.832

5 5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19’45.806 169.7 8.759

6 4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19’46.668 169.6 9.621

7 3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’46.819 169.6 9.772

8 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’49.027 169.2 11.980

9 1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’49.143 169.2 12.096

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’50.035 169.1 12.988

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’50.359 169.0 13.312

12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’52.952 168.7 15.905

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’53.273 168.6 16.226

14 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’06.440 166.8 29.393

Non classificati

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 18’19.662 168.9 1 lap

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 13’48.593 168.1 4 laps

37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 9’42.268 159.5 7 laps

23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 3’11.160 161.9 11 laps

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA