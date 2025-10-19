Marco Bezzecchi fa il vuoto in un warm-up ventoso del GP d’Australia. Proseguono le difficoltà di Bagnaia

Uno scatenato Marco Bezzecchi ha messo a segno il miglior tempo al termine del warm-up del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island i maggiori punti di domanda riguardavano il meteo. Era annunciato vento forte nelle prime ore della giornata (tanto che il programma è stato fatto slittare di un’ora) e, infatti, le raffiche non stanno mancando, complicando la vita ai piloti specialmente sul rettilineo del traguardo (dove si raggiungono velocità che superano anche i 340kmh).

Marco Bezzecchi (Aprilia) che, giova ricordarlo, dovrà scontare due long lap penalty nel corso della gara (il via alle ore 06.00 italiane) per colpa della penalità dovuta all’incidente con Marc Marquez del Gran Premio di Indonesia, ha fatto il vuoto nel turno mattutino, confermandosi il pilota più in forma sulla pista di Phillip Island. Riuscirà il romagnolo a vincere nonostante i due LLP? Per il momento il “Bezz” ha chiuso il warm-up con il tempo di 1:28.355 con un margine di vantaggio di 394 millesimi sul padrone di casa Jack Miller (Yamaha Prima Pramac), mentre in terza posizione troviamo Pedro Acosta (Red Bull KTM) con un distacco di quasi mezzo secondo (+0.492).

Quarta posizione per Fabio Quartararo (Yamaha Factory) che si è fermato a 503 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 528, mentre in sesta troviamo Pol Espargarò (Red Bull KTM Tech3) a 622. Settimo tempo per il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 692 millesimi, ottava per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 723, nono Luca Marini (Honda HRC) a 733, mentre completa la top10 Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 860.

Chiude in 12a posizione Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 1.077 da Bezzecchi, quindi solamente 18° Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 1.411, 20° Michele Pirro (Ducati Factory) a 2.930, mentre è 21° Lorenzo Savadori (Aprilia) a 3.113. Proseguono le difficoltà di Francesco Bagnaia (Ducati Factory) che, sostanzialmente, non ha concluso un giro vero e proprio chiudendo con un interlocutorio 1:41.394 a oltre 13 secondi dalla vetta. Il tre volte campione del mondo si è fermato diverse volte ai box scuotendo la testa e confermando ai propri tecnici che la sua GP25 non faceva che scuotersi in rettilineo.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della gara che scatterà alle ore 06.00 italiane (le ore 15.00 locali), per cui un’ora più tardi rispetto a quanto previsto, dato che la direzione gara ha preferito modificare il programma per colpa del forte vento che si sta abbattendo sulla pista dello Stato di Victoria.