Marc Marquez infortunato, la caduta costa cara a Mandalika: c’è una frattura

Il circuito di Mandalika si conferma stregato per Marc Marquez, ritiratosi quest’oggi in seguito ad un incidente avvenuto nel corso del primo giro del Gran Premio d’Indonesia 2025, diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano, a conti fatti, non ha mai visto la bandiera a scacchi della domenica sull’Isola di Lombok (che ospita il Motomondiale dal 2022).

Il fresco Campione del Mondo è totalmente incolpevole nell’episodio odierno, infatti è stato colpito in pieno da Marco Bezzecchi finendo per terra ad alta velocità e terminando la sua caduta nella ghiaia con almeno un paio di impatti abbastanza violenti che hanno danneggiato il suo fisico. Purtroppo il 32enne di Cervera non è uscito indenne dall’incidente, riportando un infortunio che potrebbe anche costringerlo ad operarsi nei prossimi giorni.

Il nove volte campione iridato si è rotto la clavicola e non è escluso un interessamento dei legamenti, ma per verificare l’esatta entità della frattura bisognerà attendere gli esami più approfonditi ai quali si sottoporrà presumibilmente domani in quel di Madrid. Vedremo dunque se il fratello maggiore di Alex finirà sotto i ferri o se non sarà necessario un intervento chirurgico, per cominciare a capire quali potranno essere i tempi di recupero dall’infortunio.

See more @marcmarquez93 walks out with his arm protected Best wishes to the Champ #IndonesianGP pic.twitter.com/FmjdDrSVSX — MotoGP™ (@MotoGP) October 5, 2025