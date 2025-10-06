Marc Marquez difende Marco Bezzecchi: “Nessuno lo fa apposta. Ora valuteremo sul da farsi con la spalla”

Marc Marquez potrebbe già avere concluso il suo Mondiale di MotoGP 2025. Il Cabroncito, infatti, si è procurato una frattura della clavicola nel corso del primo giro del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale, nell’ormai celeberrimo contatto con Marco Bezzecchi.

Si è capito subito che i due piloti stessero rischiando grosso, perchè il contatto è arrivato in un punto particolarmente veloce, e la ghiaia della pista di Mandalika è stata nemica del fresco campione del mondo. Vedremo, quindi, cosa deciderà il nativo di Cervera. Operazione o meno, lo scopriremo solamente nelle prossime ore. Per il momento, però, lo spagnolo ha voluto prendere posizione sulle polemiche scaturite dopo l’incidente con il pilota dell’Aprilia.

Per mezzo di un post rilasciato sui suoi canali social, Marc Marquez ha voluto “difendere” Marco Bezzecchi dalle critiche e offese che stavano piovendo da parte dei suoi supporters: “Non è il modo migliore per festeggiare il campionato, ma queste sono le corse. Oggi voleremo a Madrid e i medici valuteranno tutto. Per favore, nessun rancore nei confronti di Marco, nessuno lo fa apposta. Grazie per tutto il vostro sostegno”.

Un bel gesto per il pilota del team Ducati Factory, che fa il paio con il post che il “Bezz” aveva postato sui suoi social, per scusarsi dell’accaduto nel corso del primo giro: “Oggi ho fatto un errore e purtroppo ho coinvolto anche Marc. Sono molto dispiaciuto, mi scuso con lui e con tutto il suo staff. Ora è tempo di sistemare gli acciacchi. A presto. Scusatemi”.