Maratona New York: le vittorie dell’Italia nella storia

In 55 anni di storia, sono solamente cinque nel complesso gli italiani capaci di imporsi almeno una volta in carriera alla Maratona di New York. In questo elenco allargato c’è spazio anche per la mitica Francesca Porcellato (11 medaglie ai Giochi Paralimpici tra atletica e sci di fondo), che vinse nel 2001 la seconda edizione dell’evento riservata agli atleti in carrozzina.

Per quanto riguarda la divisione Open, dal 1970 (edizione inaugurale della New York City Marathon) ad oggi sono arrivati cinque successi azzurri tra uomini e donne. Il primo a riuscire nell’impresa fu Orlando Pizzolato, che si impose nel 1984 correndo in 2h14:53 per poi ripetersi anche un anno più tardi migliorandosi di oltre tre minuti in 2h11:34.

Il nativo di Thiene classe 1958, che in quel periodo fu anche argento agli Europei di Stoccarda 1986, è tutt’oggi l’unico italiano ad aver ottenuto due vittorie nella Maratona newyorkese. Dopo la clamorosa doppietta 1984-1985, l’egemonia azzurra proseguì anche nel 1986 con il trionfo di Gianni Poli in 2h11:06 davanti all’australiano Robert De Castella e proprio a Pizzolato (sul podio per il terzo anno di fila).

Italia che ha dovuto attendere poi un decennio per tornare a primeggiare grazie a Giacomo Leone, vincitore nel 1996 con il tempo di 2h09:54 precedendo di 15 secondi l’etiope Tumo Turbo. Da lì in poi nessun uomo europeo è stato in grado di entrare nell’albo d’oro della manifestazione. L’unica affermazione italiana nella corsa femminile della Grande Mela è datata 1998, con la romana Franca Fiacconi che dominò la scena tagliando il traguardo dopo 2h25:17.