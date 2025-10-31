Maratona New York 2025: i vip annunciati in gara, spicca qualche noto attore

La Maratona di New York 2025 regalerà sicuramente grandi emozioni ai 50000 podisti pronti per affrontare i durissimi 42 km del tracciato lungo i cinque quartieri principali della Grande Mela che porteranno al traguardo posto a Central Park. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della metropoli statunitense nella giornata di domenica 2 novembre e ci saranno anche tanti vip che si cimenteranno nello sforzo, nella maggior parte dei casi in sostegno di alcune associazioni.

Anthony Ramos è un attore di Broadway, che ha recitato nel cast originale di Hamilton. Il cantante e cantautore di Brooklyn è allenato dalla campionessa della Maratona di Boston 2018 Des Linden, che ha anche in programma di correre al fianco di Ramos al suo debutto. Ben Gibbard e Dave Depper sono i compagni di band dei Death Cab for Cutie e Postal Service e correranno a sostegno di Protect Our Winters, un’organizzazione no-profit ambientale.

Claire Holt, che interpretava Emma nello show H2O, è una presenza fissa sulla scena delle maratone. Oliver Phelps, attore britannico che ha ricoperto il ruolo George Weasley nei film di Harry Potter e ora conduce Harry Potter: Wizards of Baking, farà il suo debutto in maratona raccogliendo fondi per la Matt Hampson Foundation, che sostiene i giovani atleti che affrontano gravi infortuni.

N.O.R.E. (Noreaga), conduttore del podcast Drink Champs e artista hip hop del Queens, ha in programma di competere con la sua squadra di corsa Run Champs. Jordan Litz, attore di Broadway, sta raccogliendo fondi per Broadway Cares/Equity Fights AIDS, organizzazione no-profit che fornisce assistenza sanitaria, consulenza e pasti ai malati.

Phil Keoghan, conduttore di The Amazing Race, intende correre la sua prima maratona a sostegno di Back on My Feet, un’organizzazione no-profit che introduce i senzatetto alla corsa e ad altri sbocchi per il fitness. Al via anche ex star di Bachelor e Love Island. Di seguito la lista dettagliata dei vip in gara annunciata dagli organizzatori della Maratona di New York 2025.

VIP MARATONA NEW YORK