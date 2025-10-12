Maratona Chicago 2025, risultati e classifiche: Kiplimo e Feysa vincono con tempi da top-10 all-time!

Jacob Kiplimo ha vinto la Maratona di Chicago, la penultima Major della stagione (le sei 42 km più importanti, prestigiose e remunerate al mondo). Il fuoriclasse ugandese si è imposto sul filante percorso statunitense con l’eccezionale tempo di 2h02:23, diventando così il settimo uomo più veloce della storia e siglando l’undicesima prestazione all-time (il record del mondo appartiene al compianto keniano Kelvin Kiptum, che corse in 2h00:35 proprio nella metropoli dell’Illinois un paio di anni fa).

Il quasi 25enne (spegnerà le candeline il prossimo 14 novembre) ha demolito il proprio personale e primato nazionale di 2h03:37, timbrato quest’anno in occasione del secondo posto alla Maratona di Londra. Il Campione del Mondo di cross in carica e oro iridato in mezza maratona nel 2020 ha ormai lasciato l’attività su pista, culminata con i bronzi conquistati sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali 2022, e sta facendo la differenza su strada.

Jacob Kiplimo ha fatto gara di testa fin dalle prime battute, alla mezza è transitato in 1h00:16 insieme ai keniani John Korir, Amos Kipruto, Philemon Kiplimo, al 25mo chilometro era solo con Korir e poi ha messo il turbo per involarsi in solitaria verso il traguardo. Alle sue spalle, a distacchi siderali, si sono piazzati i keniani Amos Kipruto (2h03:54) e Alex Masai (2h04:37), quarto posto per lo statunitense Conner Mantz (2h04:43) davanti agli etiopi Huseydin Esa (2h04:50) e Seifu Tura (2h05:17).

Tra le donne, invece, l’etiope Gejia Feysa ha piazzato l’attacco risolutore nei pressi del 29mo chilometri e ha trionfato con il crono di 2h14:56: quinto crono della storia e sesta donna all-time, il primato mondiale della keniana Ruth Chepngetich (2h09:56, proprio a Chicago lo scorso anno) resta distante. Sul podio sono salite l’altra etiope Megertu Alemu (2h17:18) e la tanzaniana Magdalena Shauri (2h18:03), a seguire le keniane Loice Chemnung (2h18:23) e Mary Ngugi-Cooper (2h19:25).