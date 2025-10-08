Manny Pacquiao torna a combattere: una nuova sfida a 47 anni, ci sarà Romero per il Mondiale?

Manny Pacquiao si conferma instancabile ed eterno: il 24 gennaio 2026 tornerà sul ring a Las Vegas (Nevada, USA), pronto per combattere quando avrà già compiuto 47 anni (spegnerà le candeline il prossimo 17 dicembre). Il pugile filippino non ha ancora comunicato l’identità del suo avversario, che dovrebbe essere lo statunitense Rolando Romero, di 18 anni più giovane e attuale Campione del Mondo WBA dei pesi welter.

Il fuoriclasse asiatico, primo e unico Campione del Mondo in otto differenti categorie di peso, si rimetterà in gioco dopo aver pareggiato contro lo statunitense Mario Barrios lo scorso 19 luglio nel match che metteva in palio il titolo mondiale WBC dei welter. Il verdetto di quell’incontro, che rappresentava il grande ritorno di Pacquiao dopo tre anni di inattività, fu molto discusso. Durante il match il potenziale di una stella del pugilato contemporaneo emerse in maniera nitida, nonostante l’età sempre più avanzata.

Il ribattezzato Pacman, che vanta un record di 62 vittorie,8 sconfitte e 3 pareggi, saprà tornare ancora una volta sul trono? Curioso il fatto che il 22 gennaio 1995 debuttò tra i professionisti: 31 anni e due giorni dopo sarà nuovamente in scena, a dimostrazione di un talento senza tempo e di una longevità che appare ineguagliabile a certi livelli. Il match sarà organizzato da Premier Boxing Champions, che ha sotto contratto sia il ribattezzato Pacman che Romero, che ha conquistato la cintura lo scorso 2 maggio regolando il connazionale Ryan Garcia.