Tennis
L’ultimo capriccio di Holger Rune: compra una super auto, ma non ha la patente. “L’ho vista da Djokovic…”
Holger Rune sta attualmente giocando il torneo ATP 250 di Stoccolma e, dopo il debutto vincente contro l’ungherese Marton Fucsovics, è atteso dal quarto di finale contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il danese sta inseguendo un risultato importante in ottica qualificazione alle ATP Finals, anche se la missione si è fatta decisamente complicata dopo che nelle scorse settimane è uscito ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai (per mano del monegasco Valentin Vacherot) e del torneo ATP 500 di Tokyo (contro lo statunitense Jenson Brooksby).
L’attuale numero 11 del mondo e numero 11 della ATP Race ha spesso fatto parlare di sé per un comportamento sopra le righe e per un atteggiamento decisamente estroso dentro e fuori dal campo. Il 22enne danese non si è smentito negli ultimi giorni: ha acquistato un’automobile, fatto che non meriterebbe risalto se non fosse che il tennista nordico non è in possesso di una patente di guida. Si è trattato di un vero e proprio capriccio, come lo stesso giocatore ha avuto modo di dichiarare.
Holger Rune ha ammesso di “avere comprato da poco la mia prima auto: una Porsche 911, mi sono chiesto perché non prenderla. Recentemente ho preso questa Porsche 911, è la prima che ho realmente acquistato dopo averne vinte diverse grazie ai successi nel torneo di Monaco. Ho visto Novak Djokovic guidarla a Miami quest’anno e ho pensato: ‘Wow, questa auto è davvero incredibile!’“. Il 22enne ha poi puntualizzato: “Ancora non so guidare, però: ho appena iniziato il corso, sto prendendo alcune lezioni“.