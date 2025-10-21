Lucia Bronzetti esce subito di scena a Guangzhou: azzurra sconfitta in due set da Osorio

Niente da fare per Lucia Bronzetti. La n.91 del mondo è stata sconfitta nel primo turno del WTA di Guangzhou, in Cina, dalla colombiana Camila Osorio (n.83 del ranking) col punteggio di 6-1 6-2 in 1 ora e 6 minuti di gioco. Una partita a senso unico in cui la romagnola non ha mai trovato il ritmo contro la sudamericana, dimostratasi molto più solida nella gestione dello scambio.

Nel primo set si comprende da subito il canovaccio della sfida. Bronzetti non è in grado di comandare da fondo ed è costretta a subire le iniziative della rivale. I break per l’avversaria fioccano e arrivano nel secondo e quarto game. Lucia ha uno scatto d’orgoglio, evitando il terzo break consecutivo, ma la sostanza non cambia perché il 6-1 è una sentenza.

Nel secondo set la musica non cambia. Bronzetti fatica a trovare il campo e a fare male da fondo all’avversaria. Osorio fa un po’ quello che vuole e il break è una conseguenza nel terzo game. La superiorità della colombiana è chiara e si esprime nuovamente nel settimo gioco, quando l’azzurra non riesce a tenere il servizio. Sullo score di 6-2, cala il sipario.

Leggendo le statistiche, i numeri sono impietosi: 48% di punti vinti con la prima in battuta e il 50% con la seconda da parte di Bronzetti rispetto all’80% al 74% della rivale. Dati che certificano quanto la tennista tricolore non sia stata in grado di incidere in questo match.