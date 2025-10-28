Lorenzo Musetti: “Voglio le ATP Finals con tutte le mie forze. Sarebbero la ciliegina sulla torta”

Lorenzo Musetti è quanto mai concentrato in vista del secondo turno del Masters 1000 di Parigi, dove affronterà Lorenzo Sonego in un derby davvero interessante. L’azzurro è in piena lotta per qualificarsi alle ATP Finals di Torino e ne ha parlato alla vicenda dell’esordio nella capitale francese “Sto bene, sicuramente il fatto di essere tra le prime 8 teste di serie e avere qualche giorno in più per recuperare fa bene. Sto cercando di recuperare il più possibile le energie spese in questo ultimo mese e mezzo davvero impegnativo”.

Le ATP Finals sono sempre più vicine. Il tennista toscano è orgoglioso dello status raggiunto all’interno del Circuito: “Avere un certo rispetto ora in campo da tutti gli avversari mi inorgoglisce, sicuramente te lo guadagni con il tempo attraverso le prestazioni e i risultati. È da un po’ di anni che sono giovane ma allo stesso tempo un veterano del circuito. Credo che sia stata la mia miglior stagione nel tour. Avere come obiettivo finale il Masters credo sia la ciliegina sulla torta. Spero che uno di loro, ora indietro in classifica, non mi rovini la festa” ha concluso”.

Ultima battuta sul rinnovato torneo parigino che, da Bercy, è passato alla Defense: “Molto bella la nuova struttura, non vedo l’ora sinceramente di scendere in campo. Arrivo da un torneo importante come quello di Vienna. Ho vissuto una bellissima settimana, che mi ha permesso di capire determinate cose su questa superficie e il modo in cui devo affrontare le gare”.