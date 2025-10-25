Lorenzo Musetti: “Voglio conquistare il pass per le Finals sul campo, non per i ritiri degli altri”

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino in Austria e, dopo la terza vittoria consecutiva in due set, avanza in semifinale all’ATP 500 di Vienna 2025. Il giocatore toscano ha battuto per 6-3 6-4 il francese Corentin Moutet e sfiderà nel penultimo atto del torneo il tedesco Alexander Zverev, ma nel frattempo può comunque sorridere per aver ottenuto punti pesanti nella volata finale per la qualificazione alle ATP Finals di Torino (+440 sul primo degli esclusi Felix Auger-Aliassime).

“Raggiungere di nuovo le semifinali qua a Vienna è una bellissima sensazione. Il pubblico mi ha supportato molto, non solo stasera ma durante tutta la settimana e oggi è stata una battaglia davvero dura. Ho sentito il supporto anche perché a differenza di ieri che era tardi, oggi il pubblico era rimasto a seguire il match. C’era lo stadio pieno e mi sono goduto l’atmosfera. Moutet è un giocatore difficile che propone tante insidie, sta giocando molto bene e sta avendo una stagione fantastica. Ci ho giocato contro quest’anno a Buenos Aires su terra, ma è stato un match completamente diverso. Oggi credo di aver servito benissimo nei momenti importanti e credo che questo sia stata la chiave del match assieme al fatto che sono riuscito a comandare gli scambi col dritto. Questo era quello che dovevo fare e penso abbia funzionato“, dichiara il n.8 al mondo in conferenza stampa.

Musetti si è poi proiettato verso la semifinale con Zverev, un anno dopo averlo battuto sullo stesso campo ma ai quarti: “Mi aspetto una battaglia. Sascha è un giocatore molto completo, conosce e ama molto queste condizioni indoor, è stato anche vincitore di questo torneo. Sarà una partita tosta e aperta. Sascha andrà al 100%, anche perché avrà voglia di prendersi una rivincita. Ma a me piacciono le sfide e voglio offrire la mia migliore prestazione contro di lui. Penso che sulla carta lui sia quello che dovrebbe vincere, ma ovviamente voglio cercare di arrivare in finale“.

Sull’ottimo momento del tennis azzurro: “Stiamo vivendo un periodo d’oro e siamo fortunati a farne parte. Capita spesso di affrontarci tra italiani nei tabelloni, succederà ancora a Parigi: è bello per i tifosi, per noi non è facile giocare contro quasi ogni settimana, ma è il segno che siamo in tanti ad un livello alto. Jannik? È semplicemente straordinario in questo momento. Indoor è la condizione perfetta per lui, sta vincendo tantissimo ed è davvero impressionante. Spero, chissà, di poterlo sfidare presto, magari domenica“.

Sull’obiettivo ATP Finals ormai sempre più vicino: “Ci sono stati il ritiro di Auger-Aliassime e di Ruud a Basilea. Purtroppo la stagione è impegnativa, loro hanno vinto due tornei prima di Vienna, io credo che possano essere anche scelte preventive per poter poi giocare il Masters 1000 a Parigi in tranquillità e per poter fare bene lì. Ovviamente mi spiace e non voglio conquistare il pass per le Finals così, ma in campo, cercando di vincere tutto il possibile“.