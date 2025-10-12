Lorenzo Musetti torna subito in campo a Bruxelles da tds n.1: gli avversari del tabellone turno per turno

Lorenzo Musetti andrà a caccia di punti in ottica ATP Finals nella settimana che sta per arrivare. Il toscano sarà impegnato sul cemento indoor di Bruxelles per affrontare il torneo ATP250 da testa di serie n.1 e magari provare a interrompere il digiuno che non lo vede vittorioso nel massimo circuito da tre anni. L’ultima affermazione, infatti, risale al torneo di Napoli.

Il carrarino, dunque, inizierà direttamente dagli ottavi di finale, godendo del bye, e sul suo cammino ci potrebbe essere uno tra un qualificato e Matteo Arnaldi. Un eventuale derby all’orizzonte. Nei quarti Lorenzo potrebbe nuovamente confrontarsi col francese Giovanni Mpetshi Perricard, in un match assai ricorrente nell’ultimo periodo, in cui Musetti è sempre risultato vittorioso.

In semifinale il nome più accreditato per contrastare l’incedere del nostro portacolori è il ceco Jiri Lehecka. Tennista dotato di una grande potenza, che su questi campi potrebbe fare la differenza. Un discorso che a maggior ragione riguarda anche l’americano Reilly Opelka, dotato di un servizio micidiale.

In finale vi potrebbe essere la rivincita tanto attesa contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il nordamericano è il rivale diretto per la qualificazione a Torino e, dopo la sconfitta subita a Shanghai, Lorenzo cercherà di prevalere per dare un segnale importante.

TABELLONE ATP BRUXELLES 2025

(1) Lorenzo Musetti ITA vs Bye

Qualifier vs Matteo Arnaldi ITA

Quentin Halys FRA vs Qualifier

(PR) Emil Ruusuvuori FIN vs (5) Giovanni Mpetshi Perricard FRA

(3) Jiri Lehecka CZE vs Bye

Daniel Altmaier GER vs Qualifier

Reilly Opelka USA vs Benjamin Bonzi FRA

Roberto Bautista Agut ESP vs (6) Sebastian Baez ARG

(8) Zizou Bergs BEL vs (WC) Raphael Collignon BEL

Francisco Comesana ARG vs (WC) David Goffin BEL

Marcos Giron USA vs Mattia Bellucci ITA

Bye vs (4) Alejandro Davidovich Fokina ESP

(7) Joao Fonseca BRA vs Botic van de Zandschulp NED

Qualifier vs Pedro Martinez ESP

(WC) Federico Cinà ITA vs Damir Dzumhur BI

Bye vs (2) Felix Auger-Aliassime CAN

