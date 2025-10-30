Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Le combinazioni a Parigi per evitare i tornei dell’ultima settimana

Dopo l’eliminazione di Lorenzo Musetti nei sedicesimi del Masters 1000 di Parigi risultano essere già qualificati alle ATP Finals di singolare cinque tennisti: per gli ultimi tre posti a disposizione sono in corsa sette atleti, ma in due vincendo quest’oggi staccherebbero il pass per l’ultimo torneo stagionale.

Si tratta dello statunitense Ben Shelton e dell’australiano Alex de Minaur, i quali raggiungendo i quarti a Parigi avrebbero la matematica certezza di giocare le Finals senza dover attendere i risultati altrui nel torneo transalpino o nei 250 della prossima settimana, previsti ad Atene e Metz.

In tal caso resterebbero in cinque in corsa per un solo posto a disposizione: Lorenzo Musetti è ottavo e potrebbe essere scavalcato a Parigi dal canadese Felix Auger-Aliassime, il quale, però, dovrà arrivare in finale per superare l’azzurro. In caso di vittoria del torneo, invece, il nordamericano sarebbe qualificato alle Finals.

Musetti, inoltre, al momento non risulta iscritto ai 250 della prossima settimana, mentre il canadese sarà il numero 1 del seeding del torneo di Metz: il nordamericano, però, è ancora a 390 punti dall’italiano e dovrà arrivare almeno in semifinale a Parigi per sperare poi nel sorpasso la prossima settimana.

Alcuni scenari invece, premierebbero Musetti, nonostante l’eliminazione precoce, già a Parigi: l’azzurro non potrà essere raggiunto da Auger-Aliassime, neppure la prossima settimana, in caso di eliminazione del canadese negli ottavi o nei quarti.

Per quanto concerne gli altri tre tennisti tenuti ancora in corsa dall’aritmetica grazie alla sconfitta di Musetti, per tutti sarà obbligatorio vincere sia il torneo Parigi che uno dei 250 della prossima settimana per scavalcare l’azzurro.

Si tratta del russo Daniil Medvedev, dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e del kazako Alexander Bublik: nel caso in cui nessuno di loro vinca il torneo di Parigi, allora Musetti sarà irraggiungibile nella Race già al termine del torneo transalpino.

LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA ALLE FINALS A PARIGI SE…

Felix Auger-Aliassime non arriva in semifinale a Parigi e, contemporaneamente, nessuno tra Daniil Medvedev, Alejandro Davidovich Fokina ed Alexander Bublik vince il torneo.

RACE ATP LIVE AL 30 OTTOBRE