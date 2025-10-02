Lorenzo Musetti scopre l’avversario per il debutto a Shanghai: avversario che rievoca i dolci ricordi di Wimbledon

Lorenzo Musetti ha scoperto l’identità dell’avversario che dovrà affrontare al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: sarà l’argentino Francisco Comesana, che all’esordio ha regolato il qualificato francese Ugo Blanchet con il punteggio di 6-4, 6-2. Il toscano, testa di serie numero 8 del seeding, attendeva l’esito di quel confronto per sapere con chi dovrà fare i conti in occasione del suo debutto sul cemento della località cinese.

Il tennista italiano, numero 9 del mondo, sfiderà il 24enne sudamericano, numero 62 del ranking ATP. L’unico precedente è dolcissimo per il miglior interprete planetario del rovescio a una mano: ai sedicesimi di finale di Wimbledon 2024, infatti, si impose con il punteggio di 6-2, 6-7(4), 7-6(3), 6-3 e proseguì la propria cavalcata sull’erba londinese, che si spinse fino alla semifinale persa contro il serbo Novak Djokovic in tre set.

Va però ricordato che Musetti è reduce dal ritorno nei quarti di Pechino per problemi a un gluteo, dunque permangono dei dubbi sulla sua condizione fisica e bisognerà vedere se sarà davvero in forma per questa nuova avventura in terra asiatica. La stagione di Comesana non è stata mirabolante, con 18 vittorie e 20 sconfitte sul circuito maggiore (compresa quella odierna).

Il miglior risultato è rappresentato dalla semifinale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro (perse contro il francese Alexandre Muller), da annotare anche l’ottavo di finale al Masters 1000 di Cincinnati (ko contro il russo Andrey Rublev), mentre negli Slam ha vinto solo un incontro su quattro disputati (ha superato il primo turno esclusivamente agli US Open). In palio la qualificazione al terzo turno, dove si incrocerebbe il vincente del confronto tra Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu.