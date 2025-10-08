Lorenzo Musetti saluta Shanghai: Auger-Aliassime complica la corsa verso le ATP Finals

Si complica la corsa verso le ATP Finals di Torino per Lorenzo Musetti. Il toscano perde uno scontro diretto molto importante negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro Felix Auger-Aliassime. Il canadese si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Una vittoria che permette al tennista nordamericano di avvicinarsi moltissimo all’azzurro nella Race, con ancora la possibilità addirittura di superarlo già in questa settimana.

Una brutta prestazione da parte del toscano, che deve recriminare soprattutto per l’occasione avuta nel primo set di trovare l’immediato controbreak. Musetti ha ottenuto solamente il 59% dei punti quando ha servito la prima contro il 76% del canadese, che ha chiuso l’incontro con ben ventitré vincenti.

La svolta nel primo set arriva nel quinto gioco, quando Auger-Aliassime si procura una palla break e la sfrutta subito con un vincente di dritto. Nel gioco successivo Musetti ha una grande occasione e si porta sullo 0-40 con tre possibilità di controbreak, ma il canadese si salva clamorosamente e tiene un delicato turno di servizio. Auger-Aliassime non concede nulla e va a chiudere il primo set sul 6-4.

Dopo un iniziale equilibrio anche nel secondo set la svolta arriva nel quinto gioco con Auger-Aliassime che trova il break con un gran dritto vincente. Musetti non riesce a reagire e nel settimo gioco cala definitivamente il sipario. Il toscano concede tre palle break al canadese e sulla terza arriva l’ennesimo errore di dritto dell’azzurro. Auger-Aliassime chiude sul 6-2 e si prende il biglietto per i quarti di finale.