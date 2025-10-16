Lorenzo Musetti può guadagnare una posizione nella Race a Bruxelles. E le Finals sono sempre più vicine

Lorenzo Musetti risponde a Felix Auger-Aliassime e accede ai quarti di finale dell’ATP 250 di Bruxelles 2025, facendo un ulteriore passo avanti verso la qualificazione alle Finals di Torino. L’azzurro, esentato dal primo turno con un bye grazie al suo status di n.1 del seeding in Belgio, ha vinto il match d’esordio nel torneo imponendosi per 7-6 7-5 sul tedesco Yannick Hanfmann.

Con questo successo, il 23enne carrarino ha raggiunto ai quarti il big server francese Giovanni Mpetshi-Perricard con la prospettiva di mettere in cascina punti preziosi per avvicinarsi all’obiettivo del pass per il Master di fine anno. Nel frattempo Musetti si è portato a quota 3485 punti, consolidando l’ottavo posto nella Race e mettendo nel mirino la settima piazza occupata da Alex de Minaur (fermo a 3545).

L’australiano è a riposo questa settimana per via di un infortunio all’anca che mette a rischio anche la sua presenza nei prossimi tornei (Vienna e Parigi), quindi Musetti ha la possibilità di mettere la freccia e superarlo nel caso in cui dovesse arrivare in finale a Bruxelles. Prima di tutto però il toscano deve guardarsi alle spalle, con il suo primo inseguitore Auger-Aliassime che è ancora in corsa nella capitale belga e può accorciare le distanze.

Il canadese sarebbe ad oggi virtualmente il primo degli esclusi dalle ATP Finals con i suoi 2945 punti nella Race, a -540 dall’ottavo posto di Musetti che varrebbe la qualificazione automatica per Torino. Auger-Aliassime non potrà comunque scavalcare l’italiano questa settimana, infatti anche conquistando il titolo a Bruxelles non andrebbe oltre quota 3145.