LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una reazione per uscire dalla prima mini-crisi

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Zalgiris-Olimpia Milano, incontro valido per la quinta giornata di Eurolega 2025/2026 di basket. La compagine di Ettore Messina è chiamata ad una reazione. Le tre sconfitte nei primi quattro turni della massima competizione continentale fanno storcere il naso ai tifosi delle Scarpette Rosse.

La trasferta lituana nasconde non poche insidie. Zalgiris ha ottenuto fin qui tre successi al netto di una sola sconfitta, giunta martedì con i serbi della Stella Rossa. La squadra di Kaunas è inoltre a punteggio pieno nel corrispettivo campionato nazionale, Coach Messina nutre l’obiettivo di scrollarsi di dosso tutte le pressioni. Già, il K.O di martedì contro il Bayern Monaco (64-53) ha suscitato parecchie perplessità nelle teste degli addetti ai lavori.

Il tecnico siciliano deve fare ancora i conti con le pesanti assenze di Zach LeDay e Josh Nebo. A maggior ragione, dovranno cambiare marcia giocatori come Quinn Ellis e Shavon Shields, entrambi autori di pessime percentuali nella partita contro i tedeschi.

L’Olimpia sa come si fa, ha le capacità per rialzare la testa. Una guida esperta e giocatori di caratura per sovvertire le sorti di un inizio di stagione piuttosto deludente.

Queste le parole di Ettore Messina alla vigilia della sfida: “Giochiamo su un campo sempre molto difficile e contro uno Zalgiris che fino a questo momento ha fatto molto bene. Noi veniamo da una partita in cui abbiamo pagato percentuali di tiro molto basse mentre l’impegno difensivo non è mancato. Dobbiamo ripartire da questo e da una migliore circolazione di palla”.

La rovente Žalgirio Arena ospiterà l'evento, palla a due fissata per le 19:00.