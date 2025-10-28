LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta baltica per continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, settima giornata dell’Eurolega di basket 2026. Primo impegno dei bianconeri in una nuova settimana col doppio turno continentale, con la Virtus che rimarrà fuori casa anche giovedì sera per far visita al Bayern Monaco.

Le V-nere arrivano in Lituania sulle ali dell’entusiasmo dopo le tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime uscite in Europa, compresa la più recente di venerdì al PalaDozza contro il Panathinaikos Atene (92-79) grazie ai 22 punti di Carsen Edwards e alla splendida prestazione di Alessandro Pajola con 7 punti e 10 rimbalzi. 4-2 è il record degli emiliani finora che li colloca nella parte alta della classifica dopo sei turni disputati.

Lo Zalgiris Kaunas si presenta al match odierno dopo il colpo esterno della settimana scorsa a Barcellona contro i blaugrana (73-88) con 20 punti dell’ex Olimpia Milano e campione ad EuroBasket con la Germania Maodo Lo e 14 equamente divisi tra Sylvain Francisco e Deividas Sirvydis. I lituani hanno lo stesso score della Virtus con quattro vittorie a fronte di due soli ko, uno dei quali contro l’Olimpia Milano.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) alle 19:00 ora italiana – le 20:00 ora locale – con la diretta TV affidata a Sky Sport Basket (canale 2025), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna di OA Sport!