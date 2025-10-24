LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida per testare la reale dimensione europea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Panathinaikos, partita valida per il sesto turno della regular season di Eurolega 2025/2026. Dopo i due splendidi successi con Monaco (74-68) e Villeurbanne (83-90) di settimana scorsa, le V-nere ospitano oggi i fortissimi ellenici. L’obiettivo è quello del filotto, un tris consecutivo di vittorie che lancerebbe i bolognesi verso i piani alti della graduatoria (3-2).

La Segafredo Arena è pronta ad ospitare l’evento. Il palazzetto casalingo vede imbattuta la compagine di Duško Ivanović in questo inizio di Eurolega, due vittorie su altrettante partite disputate. Al netto di ciò, potrebbe giungerne una terza, nonostante l’elevato tasso tecnico avversario. Servirà il contributo di tutti gli effettivi, a partire da Carsen Edwards. La guardia statunitense ha timbrato ben sessanta punti negli ultimi due match continentali, trentasei nella felice trasferta di Villeurbane. Pajola, Smailagic, Jallow e Alston Jr gli uomini più accreditati per il V iniziale, con il giovane talento Niang pronto a subentrare a gara in corso. Il classe 2004 ha già fatto vedere grandi cose in Nazionale, può dare imprevedibilità all’attacco.

Inizio di stagione spumeggiante per i greci del Panathinaikos, che hanno trionfato in quattro dei cinque match disputati. L’organico di Ergin Ataman figura in seconda posizione, e con un eventuale successo odierno aggancerebbe l’Hapoel Tel Aviv in cima alla classifica. Esame tutt’altro che facile per la Virtus, d’altronde non si vincono sette titoli Eurolega per caso. La difesa bolognese dovrà far particolare attenzione al tandem turco Yurtseven-Osman. La minaccia maggiore arriva però da Kendrick Nunn, giocatore che ha scombussolato il doppio confronto della passata stagione. 47 i punti totali messi a referto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Virtus Bologna-Panathinaikos, sfida valevole per la sesta giornata di Eurolega 2025/2026. Palla a due fissata alle 20:00, vi aspettiamo!