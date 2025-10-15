LIVE Virtus Bologna-AS Monaco, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve l’impresa contro i temibili monegaschi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-AS Monaco, quarta giornata dell’Eurolega di basket 2026! I bianconeri cercano il pronto riscatto dopo le due sconfitte consecutive in trasferta, per non scivolare ulteriormente indietro in classifica nonostante la stagione europea sia appena iniziata.

Le V-nere hanno rispettato il fattore campo all’esordio contro il Real Madrid (74-68) venendo poi battute fuori-casa prima dal Valencia (103-94) e poi dal Paris Basketball (90-79), con i bolognesi che hanno attualmente un record di 1-2. Dopo l’impegno odierno Pajola e compagni voleranno a Lione (Francia) per sfidare l’ASVEL, con coach Dusko Ivanovic che si affiderà alle fiammate di Carsen Edwards e di Matt Morgan.

Situazione diversa invece per l’AS Monaco di coach Vassilis Spanoulis, che si presenta in Emilia forte del successo della settimana scorsa contro l’Olimpia Milano (79-82) non senza polemiche per via dell’arbitraggio. Fari puntati sull’estroso Mike James e sull’ex Olimpia Nikola Mirotic, con Daniel Theis campione d’Europa con la sua Germania ed Elie Okobo a dare man forte su entrambi i lati del campo.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20:30. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile invece su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-AS Monaco!