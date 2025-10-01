LIVE Villarreal-Juventus, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: trasferta complicata in Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Villarreal-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA, Tudor senza Bremer e Thuram.

La Juventus cerca la prima vittoria in Champions League dopo l’entusiasmante 4-4 del debutto contro i tedeschi del Borussia Dortmund. I bianconeri sfidano il Villarreal nella seconda giornata della League Phase, con il chiaro obiettivo di dare un forte segnale al proprio cammino europeo dopo il pari dell’esordio.

Igor Tudor arriva alla trasferta spagnola dopo il pareggio interno contro l’Atalanta, con una prestazione che non ha entusiasmato del tutto e che richiede risposte certe sul campo di gioco del ‘Submarino Amarillo‘.

Il Villareal si presenterà con il solito 4-4-2 con il reparto offensivo composto da Pepe-Mikautadze. In mediana spazio a Partey e Gueye in mezzo, con Akhomach e l’ex Inter Buchanan sugli esterni. In difesa l’assenza di Foyth si fa sentire, porta alla coppia di centrali difensivi Rafa Marin e l’ex bianconero Renato Veiga.

Tudor non farà calcoli di turnover nel suo confermato 3421 alla Juventus, nonostante le assenze di Bremer e Thuram. In porta Di Gregorio, in difesa Kalulu e Kelly braccetti, sfida tra Gatti e Rugani per il ruolo di perno dei tre di difesa. Dubbi sugli esterni, Joao Mario e Cambiaso sembrano in vantaggio su McKennie e Cabal, difficile l’impiego di Kostic. In mediana in tre per due posti: Locatelli e Koopmeiners avanti su Adzic. Trequarti con Yildiz e Conceicao titolari, con il portoghese che farà sicura staffetta con Zhegrova. In attacco David può riprendersi il suo posto da titolare.

Probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Buchanan; Pépé, Mikautadze. All. Marcelino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor

