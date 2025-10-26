LIVE Trento-Padova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i campioni in carica affrontano una mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Trento-Padova, incontro valido per la seconda giornata della regoular season della Superlega volley 2025/2026. Alla BTS Arena di Trento i campioni d’Italia in carica ospitano i veneti dopo l’ottimo esordio sul campo di Cisterna di Latina. Per i padovani l’occasione di affrontare una big del campionato dopo la convicente vittoria per 3-2 nella prima giornata contro Cuneo.

Mister Mendez può essere soddisfatto dei suoi a margine del netto 3-0 rifilato ai laziali. Stagione appena iniziata con i reduci dal Mondiale che sulle ali dell’entusiasmo hanno risposto presente. Michieletto e Sbertoli le star trentine che vorranno dar spettacolo dinanzi al pubblico di casa, con il nuovo innesto Faure a caccia di conferme. Fondamentale come sempre l’apporto dei centrali Flavio e Bartha.

Coach Cuttini punta su uno spirito di gruppo che va man mano cementandosi. “Vedo tanto entusiasmo. Rompere il ghiaccio con una vittoria è stato importante soprattutto per i ragazzi alla prima esperienza da titolari in Superlega. Questa settimana l’abbiamo dedicata al lavoro tecnico su di noi. Contro Trento l’asticella si alza ovviamente, serviranno coraggio e spavalderia”, dichiara il tecnico dei veneti.

Trento-Padova, incontro valido per la seconda giornata della regoular season della Superlega volley 2025/2026, inizierà alle 16.00.