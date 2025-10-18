LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca la carta del trap misto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025. Ad Atene la manifestazione iridata termina con la prova del trap a squadre miste. Italia che vuole chiudere in bellezza schierando due coppie capaci di lottare per le posizioni che contano. Bisognerà in primis passare per le difficili ed agguerrite qualificazioni del mattino, per poi tuffarsi nella eventuale finalissima del primo pomeriggio.

Italia 1 sarà composta da Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco. L’azzurra, reduce dall’argento nella gara individuale, vuole tornare sul podio e perchè no cercare di agguantare quell’oro tanto desiderato nella gara femminile. Per Italia 2 invece i selezionatori italiani hanno scelto Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi, altra coppia di affidamento che proverà ad emergere dal limbo delle qualifiche mattutine. Concorrenza elevatissima, ma gli azzurri possono recitare ruoli da potagonisti.

Tra le coppie da battere USA 1 con William Hinton e Rachel Tozier, Spagna 1 che vanta Alberto Fernandez e Fatima Galvez, e Cina 1 che si affida a Chen Pengyu e Yu Yingping. Interessante anche il binomio di San Marino composto da Gian Marco Berti ed Alessandra Perilli, e Polonia 1 di Tomasz Pasierbsky e Sandra Bernal. Punteranno alla finalissima anche Guatemala (Brol Cardenas/Ruano Oliva), Australia 1 (Iles/Smith) ed India 1 (Mendiratta/Neeru). Difficile tuttavia fare pronostici in quanto l’incognita qualificazioni pende su qualsivoglia coppia.

Le qualificazioni della prova trap a squadre miste inizieranno alle 8.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!