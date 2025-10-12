LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri inseguono una complessa finale nello skeet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025, specialità skeet ad Atene in Grecia. LSi chiude oggi la prima sessione di gare che riguarda lo skeet individuale della rassegna iridata. In palio i titoli iridati nelle cinque specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, ovvero le prove individuali di skeet e trap e quella a coppie miste del trap, che sostituirà lo skeet misto, in programma invece a Parigi 2024. Da mercoledì 15 a venerdì 17 ottobre si disputeranno le qualificazioni del trap individuale, con le finali in programma sempre venerdì 17, infine sabato 18 andranno in scena qualificazioni e finali del trap a coppie miste.

In campo maschile Gabriele Rossetti resta pienamente in corsa per la finale mondiale dello skeet. Dopo 100 piattelli, l’azzurro occupa le posizioni di vertice nelle qualificazioni, grazie a una prestazione solida e regolare. Nella seconda giornata, caratterizzata da errori diffusi tra i protagonisti, l’italiano ha mancato un solo bersaglio nella quarta serie per poi completare la quinta con un perfetto 25/25, chiudendo a 98/100, punteggio condiviso con altri nove concorrenti. In testa il ceco Jakub Tomcek, autore di un brillante 99/100, identico al totale dello statunitense Vincent Hancock, grande favorito per l’oro. Più indietro gli altri azzurri: Erik Pittini e Valerio Palmucci sono a quota 96, penalizzati da qualche imprecisione nei turni conclusivi. Nella gara a squadre, l’Italia per ora è giù dal podio e si ritrova quarta con 290 bersagli centrati, a pari merito con la Francia e a un solo colpo da Cechia e Stati Uniti. Oggi gli ultimi 25 piattelli decreteranno i finalisti e l’assegnazione dei titoli iridati.

Azzurre lontane dalla finale dopo due giorni di gara in campo femminile. Dopo una prima giornata complicata, anche il secondo turno di qualificazione non ha regalato particolari sorrisi al gruppo italiano, che non è riuscito a trovare la continuità necessaria per risalire la classifica. La migliore ieri è stata Diana Bacosi, capace di un ottimo 25/25 nella terza serie, seguito però da un piccolo passo falso nella quarta che l’ha fatta chiudere a 94/100, punteggio condiviso con altre tre tiratrici. Restano davanti tredici atlete, anche se nessuna viaggia ancora a punteggio pieno.

In testa c’è la statunitense Samantha Simonton con 98/100, seguita a due piattelli da un gruppo composto da Yiting Jiang (Cina), Gabriela Rodriguez (Messico), Emmanouela Katzouraki (Grecia), Konstantia Nikolauou (Cipro) e Lucie Anastassiou (Francia). Poco dietro, con 95/100, anche le esperte statunitensi Kimberly Rhode e Dana Jo Vizzi. Più attardate le altre italiane: Chiara Di Marzantonio è a 91/100 dopo due serie da 22, mentre Simona Scocchetti scivola ancora più indietro. Oggi, con l’ultima serie di qualificazione e la finale in programma, servirà piazzare 25/25 e sperare negli errori delle rivali.

Si parte alle 9.00 con le qualificazioni, finali dalle 15.00.