LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vito Dell’Aquila eliminato ai sedicesimi

6.36: In precedenza Dell’Aquila aveva sconfitto nei 32mi il marocchino Elmbarki con il punteggio di 2-0:(12-0 e 14-2)

6.33: Nel primo round ha perso 8-10 dopo essere stato davanti per tutto il periodo, subendo un calcio alla testa a 2” dal termine. Nel secondo round, avanti 5-4, si è fatto raggiungere sul 5-5 proprio nel finale, parità che ha dato ragione all’iraniano che dunque avanza agli ottavi

6.32: L’azzurro è stato eliminato in due round al termine di un incontro molto combattuto dall’iraniano Abolfazi Zandi nei sedicesimi di finale. in entrambi i round Dwll’Aquila ha subito i colpi decisivi a meno di 2” dalla fine

6.30: Purtroppo non ci sono buone notizie per la spedizione italiana in Cina che faceva affidamento sul campione olimpico Vito Dell’Aquila per conquistare la seconda medaglia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Taekwondo in programma a Wuxi in Cina. Oggi in gara due categorie, -58 kg maschile e -62 kg femminile. Ogni contingente può schierare 16 atleti (8 uomini ed 8 donne), uno per ogni categoria di peso. Ammessi atleti nati prima del 2009 e match che si disputeranno con la formula del best of 3 rounds, con riprese da due minuti. Inizierà inoltre la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e verranno dunque assegnati punti validi in ottica ranking.

Il Mondiale di Taekwondo di Wuxi, in Cina, segna un nuovo capitolo nella carriera di Vito Dell’Aquila, protagonista assoluto della categoria -58 kg e simbolo della rinascita azzurra nel panorama internazionale. Dopo il quinto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove un infortunio lo aveva costretto a rinunciare alla finale per il bronzo, il campione pugliese è pronto a tornare sul tatami con rinnovata determinazione e il chiaro obiettivo di riscattarsi.

Dell’Aquila, oro olimpico a Tokyo 2020 e campione del mondo nel 2022, arriva a Wuxi con un record stagionale perfetto (5 vittorie su 5) e un ranking olimpico di numero 5 al mondo. In carriera ha collezionato 60 successi su 80 incontri, per un’impressionante percentuale di vittorie del 75%, oltre a un palmarès che comprende 1 oro mondiale, 1 bronzo iridato e 3 successi nei Grand Prix.

Nel primo turno il talento italiano affronterà il marocchino Achraf Elmbarki, un avversario ostico ma alla portata di un atleta che ha fatto della freddezza, della velocità e dell’intelligenza tattica le sue armi migliori. A 24 anni, Vito Dell’Aquila si presenta in Cina con la maturità di un veterano e la fame di chi non ha ancora smesso di inseguire nuovi traguardi. Non ci sono azzurre in tabellone nella categoria -62 kg.

