LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna un acuto con Mangione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE dell’ultima giornata dei Campionati Mondiali di taekwondo 2025, i quali si stanno disputando a Wuxi, in Cina. Per ora, la spedizione dell’Italia ci ha regalato una sola medaglia, quella d’argento conquistata da Simone Alessio nei -87 kg, dopo che l’azzurro aveva conquistato quella di bronzo nei -80 kg, ai giochi olimpici di Parigi.

Nell’ultima giornata dei Campionati Mondiali di taekwondo, andranno in scena le gare di categoria -53 kg femminili e -74 kg maschili. Per quanto riguarda la prima categoria, l’Italia sarà rappresentata da Anna Frassica che esordirà nei trentaduesimi di finale contro la nazionale ghanese Eunice Omolara Adedapo, che affronterà intorno alle 2.24 sulla terza pedana del complesso sportivo che ospita la competizione.

Passando ai -74 kg, l’Italia è rappresentata da Angelo Mangione il quale sfiderà, sempre ai trentaduesimi di finale, l’iraniano Erfan Moradi che disputa la competizione con la bandiera del Taekwondo Refugee Team. Il loro incontro inizierà intorno alle 3.00 sul primo campo, con la speranza di vedere sia lui che Frassica in altre pedane nel corso del torneo.

Il programma inizierà intorno alle 2.00 con i sessantaquattresimi di finale dei -74 kg maschili, con i nostri azzurri che saliranno in pedana negli orari già indicati. La cronaca testuale di OA Sport in Diretta testuale dei Campionati Mondiali di taekwondo 2025 inizierà intorno alle 7.00, con l’aggiornamento dei risultati notturni dei nostri azzurri con la speranza di svegliarci tutti con delle belle notizie dalla Cina. Buon divertimento a tutti!