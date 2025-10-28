LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Iurlaro per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Taekwondo in programma a Wuxi in Cina. Oggi in gara due categorie, -68 kg maschile e -67 kg femminile. Ogni contingente potrà schierare al massimo 16 atleti (8 uomini ed 8 donne), uno per ogni categoria di peso. Ammessi atleti nati prima del 2009 e match che si disputeranno con la formula del best of 3 rounds, con riprese da due minuti. Inizierà inoltre la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e verranno dunque assegnati punti validi in ottica ranking.

Ludovico Iurlaro sarà l’unico italiano in gara oggi nella categoria –68 kg, dove approda dopo un percorso di crescita costante maturato nella -63 kg, specialità in cui ha raggiunto la 43ª posizione del ranking mondiale. Il venticinquenne azzurro, membro della nazionale italiana, ha costruito la propria scalata internazionale nel corso di un 2025 intenso, segnato da esperienze di alto livello e risultati convincenti.

Protagonista in tutte le principali tappe del circuito, Iurlaro ha ottenuto piazzamenti di rilievo come il secondo posto al Dutch Open di Eindhoven, il terzo al Spanish Open di La Nucia e il nono posto al German Open di Amburgo, accumulando così 20.74 punti nel ranking olimpico. Prestazioni che ne hanno certificato la solidità e la maturità tecnica, convincendo lo staff azzurro a puntare su di lui nella categoria superiore.

Il Mondiale rappresenterà per Iurlaro una sfida affascinante e ambiziosa, in un contesto che riunisce i migliori interpreti globali del taekwondo. Con fiducia e determinazione, l’atleta italiano punta a confermarsi tra i protagonisti della nuova categoria, forte di una stagione che lo ha visto crescere in consapevolezza e competitività. Oggi in gafra anche la categoria -67 kg femminile dove non ci sono atlete azzurre al via.

Oggi in gafra anche la categoria -67 kg femminile dove non ci sono atlete azzurre al via.